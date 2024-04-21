Омск-Информ
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·Образование

Университет объявил поиск подрядчика, который займется организацией отдыха для группы студентов.
Омский государственный университет путей сообщения начал поиск организатора отдыха в Сочи для своих студентов. Подрядчику хотят заплатить за работу 3,4 млн рублей.
Группа студентов из 80 человек и одного сопровождающего должна отправиться на отдых с 19 по 30 августа текущего года. Согласно контракту, расстояние от пансионата, где должны размещаться студенты, до моря должно составлять не более 250 метров. Кроме того, на пляже обязательно должны быть зонтики, шезлонги и питьевые фонтаны. 
Аукцион продлится до 2 мая. Подрядчика будут выбирать 6 мая.
1608
·Образование

Университет объявил поиск подрядчика, который займется организацией отдыха для группы студентов.
Омский государственный университет путей сообщения начал поиск организатора отдыха в Сочи для своих студентов. Подрядчику хотят заплатить за работу 3,4 млн рублей.
Группа студентов из 80 человек и одного сопровождающего должна отправиться на отдых с 19 по 30 августа текущего года. Согласно контракту, расстояние от пансионата, где должны размещаться студенты, до моря должно составлять не более 250 метров. Кроме того, на пляже обязательно должны быть зонтики, шезлонги и питьевые фонтаны. 
Аукцион продлится до 2 мая. Подрядчика будут выбирать 6 мая.
1608