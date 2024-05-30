Такое решение было принято на заседании оперштаба.

Такое решение было принято на заседании оперштаба.

На территории Омской области продлили режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято на заседании оперштаба. Все ограничительные меры в регионе сохраняются.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора фиксируют снижение заболеваемости, однако расслабляться омичам не стоит. Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности.

Напомним, что «ковидный» режим повышенной готовности был введен в марте 2020 года. Он необходим для введения ограничений в целях нераспространения коронавируса. К лету 2023 года в регионе практически не осталось действующих ограничений, кроме запрета на проведение массовых мероприятий.