Омск-Информ
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·Общество

Такое решение было принято на заседании оперштаба. 
На территории Омской области продлили режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято на заседании оперштаба. Все ограничительные меры в регионе сохраняются. 
Сейчас специалисты Роспотребнадзора фиксируют снижение заболеваемости, однако расслабляться омичам не стоит. Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности. 
Напомним, что «ковидный» режим повышенной готовности был введен в марте 2020 года. Он необходим для введения ограничений в целях нераспространения коронавируса. К лету 2023 года в регионе практически не осталось действующих ограничений, кроме запрета на проведение массовых мероприятий.
По данным федерального оперштаба, за прошедшую неделю в регионе было выявлено 92 новых случая ковида. Неделей ранее было 115 случаев. 
·Общество

Такое решение было принято на заседании оперштаба. 
На территории Омской области продлили режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято на заседании оперштаба. Все ограничительные меры в регионе сохраняются. 
Сейчас специалисты Роспотребнадзора фиксируют снижение заболеваемости, однако расслабляться омичам не стоит. Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности. 
Напомним, что «ковидный» режим повышенной готовности был введен в марте 2020 года. Он необходим для введения ограничений в целях нераспространения коронавируса. К лету 2023 года в регионе практически не осталось действующих ограничений, кроме запрета на проведение массовых мероприятий.
По данным федерального оперштаба, за прошедшую неделю в регионе было выявлено 92 новых случая ковида. Неделей ранее было 115 случаев. 