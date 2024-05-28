За неделю в регионе снизилась заболеваемость ковидом. Также меньше стало и госпитализаций.

За неделю в регионе снизилась заболеваемость ковидом. Также меньше стало и госпитализаций.

В Омской области снизилась заболеваемость коронавирусом. По данным федерального оперштаба, за прошедшую неделю в регионе было выявлено 92 новых случая ковида. Неделей ранее было 115 случаев. Кроме того, снизилось и количество госпитализаций – с 23 до 22. При этом в целом по стране заболеваемость, наоборот, выросла.

– Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,1 %, – отметили в федеральном оперштабе.

Напомним, что 31 мая в Омской области истекает режим повышенной готовности, объявленный региональным оперштабом в связи с коронавирусом.