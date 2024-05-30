Омск-Информ
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·Общество

Святыня побывала в храме вчера поздно вечером.
Вчера в Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Омске привезли раку со святыми мощами преподобного Макария (Глухарева), просветителя Алтая. Мощи были в соборе несколько часов, после чего продолжили свой путь из Орла в Барнаул.
В 22:00 состоялось Всенощное бдение, во время которого встретили святыню. Как сообщили в Омской епархии, мощи пробыли в омском храме до окончания Божественной Литургии.
Напомним, 2 июня в Омск привезут чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Святыня будет находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе два дня.
·Общество

Святыня побывала в храме вчера поздно вечером.
Вчера в Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Омске привезли раку со святыми мощами преподобного Макария (Глухарева), просветителя Алтая. Мощи были в соборе несколько часов, после чего продолжили свой путь из Орла в Барнаул.
В 22:00 состоялось Всенощное бдение, во время которого встретили святыню. Как сообщили в Омской епархии, мощи пробыли в омском храме до окончания Божественной Литургии.
Напомним, 2 июня в Омск привезут чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Святыня будет находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе два дня.