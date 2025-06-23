Омск-Информ
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·Общество

Его смогут посещать сотрудники одного из оборонных предприятий.
На территории Омского завода транспортного машиностроения, где изготавливают «Солнцепеки» и другое вооружение для российской армии, построят православную церковь. Как сообщает пресс-служба Омсктрансмаша, о религиозном объекте попросили работники предприятия.
В знак начала строительства на заводе установили поклонный крест. В присутствии руководства завода его освятил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий.
Когда завершится строительство, не сообщается, но уже известно, что новый храм назовут в честь великомученика Димитрия Солунского. Он считается покровителем воинов и защитников Отечества.
1688Андрей Андреев
·Общество

Его смогут посещать сотрудники одного из оборонных предприятий.
На территории Омского завода транспортного машиностроения, где изготавливают «Солнцепеки» и другое вооружение для российской армии, построят православную церковь. Как сообщает пресс-служба Омсктрансмаша, о религиозном объекте попросили работники предприятия.
В знак начала строительства на заводе установили поклонный крест. В присутствии руководства завода его освятил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий.
Когда завершится строительство, не сообщается, но уже известно, что новый храм назовут в честь великомученика Димитрия Солунского. Он считается покровителем воинов и защитников Отечества.
1688Андрей Андреев