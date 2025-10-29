Омск-Информ
Омичи выстроились в очередь, чтобы излечиться и разбогатеть

В Никольский собор привезли мощи почитаемых святых.

Сегодня, 29 октября, перед Никольским Казачьим собором в Омске выстроилась длинная очередь. Она растянулась на десятки метров.

Верующие пришли, чтобы поклониться мощам Блаженной Матроны Московской, Спиридона Тримифунтского и Анастасии Узорешительницы. Считается, что они помогают в исцелении и спасают от бедствий.

Напомним, мощи привезли в Омск 25 октября. Они пробудут в соборе до 4 ноября.



