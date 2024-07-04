Омск-Информ
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·Общество

Перед ней будут проводить праздничные службы.
Вчера, 3 июля, в Омск привезли образ святых новомучеников Димитрия и Никиты. Икона останется в Успенском соборе. Перед ней будут проводить праздничные службы в дни памяти святых.
Димитрия Волкова и Никиту Сухарева арестовали в 1941 году по делу «Орехово-Зуевских церковников». Мужчины пытались добиться возобновления богослужений в закрытом храме в подмосковном Орехово-Зуево. Обоих осудили и отправили в омскую тюрьму, где оба умерли от голода: Волков – 4 марта, а Сухарев – 4 июля 1942 года.
Образ святых написали внук и правнучка Волкова.
·Общество

Перед ней будут проводить праздничные службы.
Вчера, 3 июля, в Омск привезли образ святых новомучеников Димитрия и Никиты. Икона останется в Успенском соборе. Перед ней будут проводить праздничные службы в дни памяти святых.
Димитрия Волкова и Никиту Сухарева арестовали в 1941 году по делу «Орехово-Зуевских церковников». Мужчины пытались добиться возобновления богослужений в закрытом храме в подмосковном Орехово-Зуево. Обоих осудили и отправили в омскую тюрьму, где оба умерли от голода: Волков – 4 марта, а Сухарев – 4 июля 1942 года.
Образ святых написали внук и правнучка Волкова.