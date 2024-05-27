Омск-Информ
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·Общество

Святыня будет находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе 2 и 3 июня.
В Омск привезут чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Святыня будет находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе 2 и 3 июня. Поклониться иконе можно будет 2 июня с 11:00 до 21:00, а также 3 июня с 7:00 до 16:00.
– В течение двух дней священнослужители Омской епархии будут совершать молебны с акафистами перед иконой, – рассказали в епархии.
Казанская икона Божией Матери прибудет в Омск в рамках масштабного крестного хода «Всероссийский молебен о Победе», который начался 6 мая. Святыню провезут по многим регионам страны. Завершится крестный ход 4 ноября.
·Общество

Святыня будет находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе 2 и 3 июня.
В Омск привезут чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Святыня будет находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе 2 и 3 июня. Поклониться иконе можно будет 2 июня с 11:00 до 21:00, а также 3 июня с 7:00 до 16:00.
– В течение двух дней священнослужители Омской епархии будут совершать молебны с акафистами перед иконой, – рассказали в епархии.
Казанская икона Божией Матери прибудет в Омск в рамках масштабного крестного хода «Всероссийский молебен о Победе», который начался 6 мая. Святыню провезут по многим регионам страны. Завершится крестный ход 4 ноября.