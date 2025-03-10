Полевые иконостасы для дарения военнослужащим освятят и отправят на СВО.

10 марта в 12:00 в Успенском соборе митрополит Омский и Таврический Дионисий освятит первые десять полевых иконостасов, которые предназначены для армейских часовен, расположенных вблизи линии соприкосновения.

Выглядит полевой иконостас как трехстворчатый складень: три иконы расположены в тканевом чехле. Для него использованы иконы из Деисусного чина иконостаса Знаменской церкви в селе Артын Омской области, их написал доцент кафедры дизайна, монументального и декоративного искусства ОмГПУ Павел Минин вместе с членами Союза художников России Сергеем Патрахиным и Ларисой Мининой в 2022 году.

Добавим, что изготавливает иконостасы благотворительный фонд «Центр Светоч», сразу после освящения их отправят на СВО.