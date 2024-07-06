Тихвинская икона Божией Матери прибудет в храм Тары к 430-летию города.

Тихвинская икона Божией Матери прибудет в храм Тары к 430-летию города.

Через неделю, 13 июля, к празднованию 430-летия Тары в кафедральный собор Спаса Нерукотворного Образа доставят важную святыню. Как уточнили в тарской епархии, привезут Тихвинскую икону Божией Матери. При основании города в 1594 году именно этот образ Богородицы привез князь Андрей Елецкий.

Когда именно приведут икону, и сколько она там пробудет, не уточняется.

Тихвинская икона Божией Матери считается покровительницей России. Однако в православии ее считают покровительницей детей и подростков. Верующие просят у образа о даровании детей, помощи в воспитании и молятся о благополучии своих родственников. Образ Тихвинской Божией Матери помогает тяжело больным, а также тем, кто потерял свой путь в жизни.