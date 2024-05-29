Депутат Олег Смолин рассказал, какие проекты в регионе планирует поддержать Минздрав РФ.
Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин сообщил, что Минздрав РФ пообещал помочь с финансированием сразу нескольких объектов здравоохранения в регионе. Так, поддержку планируется получить на возведение комплекса медико-хирургического центра и нового здания онкологического диспансера.
– Также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обещал рассмотреть вопрос перераспределения денег в пользу Омского госпиталя ветеранов, и даже готовы были включить в программу Азовскую районную больницу, но пока для этого здания не подготовлена нужная документация. Губернатор поручил ответственным чиновникам в регионе ускорить решение вопроса, – рассказал депутат.
По словам Смолина, в этом году он встретился с 4 министрами: главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, министром высшего образования и науки Валерием Фальковым, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и министром культуры Ольгой Любимовой.
Напомним, встреча Смолина и главы Минздрава РФ Михаила Мурашко прошла 21 мая. Депутат просил финансирования на решение 5 вопросов, связанных с объектами здравоохранения.