Правда, министр здравоохранения РФ имел в виду не лично депутата Госдумы, а стремление Омской области получить федеральное финансирование.

Правда, министр здравоохранения РФ имел в виду не лично депутата Госдумы, а стремление Омской области получить федеральное финансирование.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин рассказал о прошедшей сегодня встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. По словам Смолина, он добивался ее проведения несколько раз, и вот она состоялась.

Мурашко провел целое совещание, где присутствовали и его заместители. Что касается Смолина, то он поднял пять вопросов: о строительстве нового корпуса клинического медико-хирургического центра, о новом здании онкодиспансера, о детском инфекционном стационаре, о госпитале для ветеранов и его переоборудовании в новом помещении и об Азовской больнице.

– Не буду забегать вперед и хвалиться, но по большинству позиций министр поддержал предложения Омской области. Правда, это не значит, что деньги появятся завтра, это значит, что после Министерства здравоохранения вопрос будет рассматриваться в рамках правительства Российской Федерации. Не могу не заметить, что Михаил Альбертович назвал меня самым дорогим депутатом. Не в смысле моей особой ценности, конечно, а в том смысле, что Омская область заявила очень большие претензии на получение федерального финансирования. Надеюсь, что часть наших заявок будет реализована, – рассказал Смолин в своем телеграм-канале.

Напоминаю, что встречу с Михаилом Мурашко Олег Смолин анонсировал сегодня.