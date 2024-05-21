Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Сегодня депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин встретится с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.
Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин сегодня встретится с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Он отметил, что уже неоднократно общался с высокопоставленным чиновником.
– В Омской области сегодня много вопросов, которые требуют внимания. Особенно это относится к объектам строительства в области здравоохранения. В их числе: госпиталь для ветеранов, детская инфекционная больница и Азовская больница, долгострой, которому уже много-много лет, – отметил парламентарий.
Смолин заявил, что сделает все, чтобы регион получил поддержку для развития сферы здравоохранения.
·Общество

Сегодня депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин встретится с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.
Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин сегодня встретится с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Он отметил, что уже неоднократно общался с высокопоставленным чиновником.
– В Омской области сегодня много вопросов, которые требуют внимания. Особенно это относится к объектам строительства в области здравоохранения. В их числе: госпиталь для ветеранов, детская инфекционная больница и Азовская больница, долгострой, которому уже много-много лет, – отметил парламентарий.
Смолин заявил, что сделает все, чтобы регион получил поддержку для развития сферы здравоохранения.