Омск-Информ
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·Образование

Об этом стало известно вчера. В региональном минобре информацию опровергли.

Прокуратура Омской области начала проверку соблюдения прав школьников, сдающих государственные экзамены.

– Прокуратура Омской области на основании сообщений социальных сетей организовала проверку соблюдения прав обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации в Нововаршавском и Тевризском районах, – сообщает областная прокуратура.

Вероятно, одним из факторов стало сообщение «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной о случае в школе Нововаршавского района. Там, по ее словам, выпускников обязали купить ноутбуки, чтобы сдать ЕГЭ по информатике. Минист образования Омской области Иван Кротт эту информацию опроверг.

После проверки, в случае оснований, прокуратура примет необходимые меры.

·Образование

Об этом стало известно вчера. В региональном минобре информацию опровергли.

Прокуратура Омской области начала проверку соблюдения прав школьников, сдающих государственные экзамены.

– Прокуратура Омской области на основании сообщений социальных сетей организовала проверку соблюдения прав обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации в Нововаршавском и Тевризском районах, – сообщает областная прокуратура.

Вероятно, одним из факторов стало сообщение «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной о случае в школе Нововаршавского района. Там, по ее словам, выпускников обязали купить ноутбуки, чтобы сдать ЕГЭ по информатике. Минист образования Омской области Иван Кротт эту информацию опроверг.

После проверки, в случае оснований, прокуратура примет необходимые меры.