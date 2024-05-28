Екатерина Мизулина рассказала о школьниках из Омской области, которых обязали купить ноутбуки для сдачи ЕГЭ. Иван Кротт опроверг эту информацию.

Екатерина Мизулина рассказала о школьниках из Омской области, которых обязали купить ноутбуки для сдачи ЕГЭ. Иван Кротт опроверг эту информацию.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина разместила в своем телеграм-канале пост о школе в Нововаршавском районе Омской области. По ее словам, выпускники учреждения утверждают, что их обязали купить ноутбуки, чтобы они смогли сдать ЕГЭ по информатике.

Министр образования Омской области Иван Кротт опроверг эту информацию. Он заявил, что школьники обеспечены всеми необходимыми предметами для сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

– Сегодня, к сожалению, непроверенная недостоверная информация начала распространятся через один телеграм-канал. Все участники ОГЭ и ЕГЭ в Омской области обеспечены всем необходимым для сдачи любого экзамена – от бумаги до ноутбуков. Этот вопрос постоянно находится на контроле министерства образования региона. Призываю всех проверять информацию перед публикацией и доверять только проверенным источникам, – сказал Кротт.

Министр отметил, что на проведение итоговой аттестации дя учеников 9-х и 11-х классов в регионе было выделено более 186 млн рублей. Эти средства были направлены на оплату экспертам предметных комиссий, которые проверяют работы, приобретение расходных материалов, материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов, а также на организацию видеонаблюдения.