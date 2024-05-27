Летней погоды жителям региона придется еще подождать. Зато синоптики обещают сразу +29 градусов.

Летней погоды жителям региона придется еще подождать. Зато синоптики обещают сразу +29 градусов.

Синоптики рассказали, когда в Омскую область придет теплая погода. Потепление в регионе ожидается с 2 июня. В этот день синоптики обещают до +19 градусов.

После этого ожидается повышение температуры воздуха до +24 градусов. Такая же погода будет и 4 июня. В среду, 5 июня, прогнозируется самый теплый день. Температура воздуха поднимется до +29 градусов. Однако будут дожди и грозы. После этого снова похолодает до +16 градусов. К выходным, 8 и 9 июня, столбик термометра поднимется до +25 градусов.

Сейчас в регионе стоит неблагоприятная погода. В ближайшие часы Омск накроют ливень и гроза.