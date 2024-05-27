Региональное МЧС предупредило омичей о приближающейся непогоде.

Региональное МЧС предупредило омичей о приближающейся непогоде.

Жителей Омской области предупредили о непогоде, которая придет в регион в ближайшее время. Синоптики прогнозируют сильный ветер порывами до 24 м/с, дожди и грозы. Штормовой ветер сохранится на территории региона и завтра, 28 мая.

– Из-за сильного ветра возможны повреждение линий связи и электропередачи, срыв кровли со зданий и сооружений, падение слабоукрепленных конструкций, – отметили в МЧС.

В МЧС рекомендуют при сильном ветре не находиться рядом с вывесками, аварийными деревьями, транспарантами и прочими опасными конструкциями. Кроме того, непогоду лучше переждать в помещении, подъезде или в подземном переходе.

При возникновении ЧС, вызванных погодными условиями, нужно сообщить о них в пожарно-спасательную службу по номеру 101.