Омск-Информ
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·Происшествия

Надзорное ведомство будет проверять обстоятельства аварии и проследит, чтобы виновного привлекли к ответственности.
Прокуратура Омской области начала проверку по факту ДТП, которое произошло вчера в Полтавском районе. По предварительной информации, глава района Александр Милашенко устроил аварию и скрылся.
– Прокуратура Омской области контролирует проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего и привлечению виновного лица к административной ответственности, – отметили в ведомстве.
Напомним, губернатор Виталий Хоценко заявил, что после проверки будет принято решение о дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко на своем посту.
·Происшествия

Надзорное ведомство будет проверять обстоятельства аварии и проследит, чтобы виновного привлекли к ответственности.
Прокуратура Омской области начала проверку по факту ДТП, которое произошло вчера в Полтавском районе. По предварительной информации, глава района Александр Милашенко устроил аварию и скрылся.
– Прокуратура Омской области контролирует проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего и привлечению виновного лица к административной ответственности, – отметили в ведомстве.
Напомним, губернатор Виталий Хоценко заявил, что после проверки будет принято решение о дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко на своем посту.