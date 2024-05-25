Дети будут жить в пункте временного размещения, а писать проверочные работы в лицее «Альфа».

Дети будут жить в пункте временного размещения, а писать проверочные работы в лицее «Альфа».

Сегодня школьников из отдаленных населенных пунктов Усть-Ишимского района привезли в райцентр для сдачи экзаменов. Как сообщает губернатор Омской области Виталий Хоценко, на время проверки знаний детей поселили в пункте временного размещения.

Иван Кротт. – Основная задача заключалась в бесперебойной подачи электроэнергии в пункт. На сегодня угрозы отключения электричества нет. Тем не менее мы предусмотрели возможность резервного источника питания на пункте. Его возможностей хватит для печати и сканирования экзаменационных материалов, – отмечал ранее министр образования Омской области

Однако пункт проведения ЕГЭ в Усть-Ишиме закрыли. В отличае от ОГЭ, на едином государственном экзамене одиннадцатиклассников онлайн-видеонаблюдение является обязательным, а чиновники не уверены, что смогут его обеспечить. Поэтому 37 выпускников будут сдавать экзамены в Тевризе, Омске, Таре, Любино и Знаменке.

Отметим, что в Усть-Ишимскойм районе сейчас действует режим ЧС из-за паводка. Однако уровень воды в Иртыше около Усть-Ишима опускается уже несколько дней. На сегодняшний день он составляет 1455 см.