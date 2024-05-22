Экзамены примут в лицее «Альфа». В региональном министерстве образования заявили, что паводковая ситуация это позволяет.

Экзамены примут в лицее «Альфа». В региональном министерстве образования заявили, что паводковая ситуация это позволяет.

Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал об экзаменационной кампании в Усть-Ишимском районе. За ее организацией приходится следить пристально из-за сложной паводковой ситуации.

Тем не менее сотрудники минобра приняли решение открыть для девятиклассников пункт сдачи экзаменов в местном лицее «Альфа». По словам министра, ситуация это позволяет.

– Основная задача заключалась в бесперебойной подаче электроэнергии в пункт. На сегодня угрозы отключения электричества нет. Благодарю за слаженную работу энергетиков, жителей района и волонтеров. Тем не менее мы предусмотрели возможность резервного источника питания на пункте, – рассказал Кротт в своем телеграм-канале.

Пока на месте работают над схемой подвоза учеников в лицей. В Усть-Ишимском районе ОГЭ сдают 122 девятиклассника. 14 из них выехали в другие районы: пятеро – в Омск, четверо – в Тевриз, по двое – в Тару и Любино и один – в Знаменку. Этим ученикам создадут все условия для сдачи экзаменов в их нынешних местах пребывания.

Первые общие государственные экзамены – биология, химия, информатика и обществознание – пройдут уже 27 мая.