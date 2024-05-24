Омск-Информ
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·Общество

Они монтируются возле омских школ. Работы ведет иногородний подрядчик.

Проекционные пешеходные переходы, появление которых анонсировал мэр Омска Сергей Шелест еще в марте, начали устанавливать. Работы ведет подрядчик из Калуги – компания «Оркор».

– В настоящее время некоторые сотрудники уже прибыли в Омск, проводятся подготовительные работы. Также часть оборудования уже доставлена в Омск, оно нашего собственного производства, – рассказал «СуперОмску» директор «Оркора» Дмитрий Есьман.

Сумма контракта превышает 160 млн рублей. Переходами оборудуют территории более 100 омских школ. Подрядчику необходимо управиться к концу лета.

Ранее сообщалось, что один из аукционов на установку проекционных пешеходных переходов не состоялся.

·Общество

Они монтируются возле омских школ. Работы ведет иногородний подрядчик.

Проекционные пешеходные переходы, появление которых анонсировал мэр Омска Сергей Шелест еще в марте, начали устанавливать. Работы ведет подрядчик из Калуги – компания «Оркор».

– В настоящее время некоторые сотрудники уже прибыли в Омск, проводятся подготовительные работы. Также часть оборудования уже доставлена в Омск, оно нашего собственного производства, – рассказал «СуперОмску» директор «Оркора» Дмитрий Есьман.

Сумма контракта превышает 160 млн рублей. Переходами оборудуют территории более 100 омских школ. Подрядчику необходимо управиться к концу лета.

Ранее сообщалось, что один из аукционов на установку проекционных пешеходных переходов не состоялся.