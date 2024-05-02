Победителем торгов стала «Омская технологическая сервисная компания». Однако организация не разместила подписанный контракт в срок.

Победителем торгов стала «Омская технологическая сервисная компания». Однако организация не разместила подписанный контракт в срок.

В Омске не состоялся аукцион на установку проекционных пешеходные переходов возле городских школ. Они должны появиться возле почти 200 учреждений. Победителем торгов стала «Омская технологическая сервисная компания». Она снизила стоимость контракта с 160 млн рублей до 159,2 млн рублей.

Однако организация не разместила подписанный контракт в срок. Поэтому она была признана уклонившейся от заключения контракта. Возможно, победителем будет признан второй участник аукциона.

Победителем еще одного контракта на установку проекционных пешеходных переходов возле городских школ стала организация ООО «Смарт Си» из Тюмени. Она выполнит работы за 4,9 млн рублей. Организация установит проекционные переходы возле двух учреждений – школ № 109 (ул. 4-я Поселковая, 40) и № 112 (ул. Круговая, 2/1).