Когда на них выходит пешеход, загораются знаки и табло. Они также считают людей и машины.

Когда на них выходит пешеход, загораются знаки и табло. Они также считают людей и машины.

Рядом с двумя омскими школами в городке Нефтяников появятся «умные» пешеходные переходы, сообщает «СуперОмск». Они способны анализировать и предупреждать участников дорожного движения.

Эти два перехода своими функциями отличаются от тех 198, что должны этим летом установить на городских улицах.

– В отдельном контракте у нас два комплекса с интеллектуальными функциями распознавания пешеходов и подсчета трафика. Он также проекционный, но, когда пешеход выходит на проезжую часть, загораются знаки, табло «Внимание! Пешеход!». Также ведется подсчет пешеходов и проехавших машин, – сообщили изданию в компании «Аврора Ви», которая займется установкой переходов.

Два «умных» перехода появятся у школы № 109 на улице 4-я Поселковая и школы № 112 на улице Круговой.