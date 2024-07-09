Чиновникам удалось сэкономить 800 тыс. рублей.

Чиновникам удалось сэкономить 800 тыс. рублей.

В Омске подвели итоги аукциона на выполнение работ по ремонту фасадов подземного перехода на пересечении Лермонтова и Карла Маркса. За контракт боролись четыре предпринимателя, победителем стало ООО Центр пожарной безопасности «Булгар». Компания снизила цену работ с 2,4 млн до 1,6 млн рублей.

Контракт с подрядчиком уже подписали. По условиям, до 1 августа он должен облицевать переход у музтеатра гранитными плитами.

Ранее в Омске начался ремонт перехода около остановки «КДЦ Маяковский». Компания «Империя» облицует входные группы гранитом и отремонтирует лестницы за 13,3 млн рублей.