Омск-Информ
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·Общество

Мэрия Омска готова объявить торги на проведение работ. На обустройство переходов выделено 160 млн рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в этом году в Омске появятся новые проекционные пешеходные переходы. На проведение этих работ городская казна выделила более 160 млн рублей.

Мэрия уже подготовила необходимые документы для проведения торгов.

– Потенциальный подрядчик, в соответствии с проектом организации дорожного движения, должен установить проекционное оборудование, дорожные знаки, светофоры Т-7 и ограждения, нанести пластиковую дорожную разметку, – сообщил Шелест в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, особое внимание при обустройстве новых переходов обратят на территории возле школ.

Работы должны закончиться до 1 сентября.

·Общество

Мэрия Омска готова объявить торги на проведение работ. На обустройство переходов выделено 160 млн рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в этом году в Омске появятся новые проекционные пешеходные переходы. На проведение этих работ городская казна выделила более 160 млн рублей.

Мэрия уже подготовила необходимые документы для проведения торгов.

– Потенциальный подрядчик, в соответствии с проектом организации дорожного движения, должен установить проекционное оборудование, дорожные знаки, светофоры Т-7 и ограждения, нанести пластиковую дорожную разметку, – сообщил Шелест в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, особое внимание при обустройстве новых переходов обратят на территории возле школ.

Работы должны закончиться до 1 сентября.