Омск-Информ
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·Общество

Стали известны зарплаты руководителя Обь-Иртышского УГМС, а также его замов и главбуха.
Обь-Иртышское УГМС опубликовало информацию о доходах руководителя, его заместителей и бухгалтера учреждения. Данные представлены за прошлый год.
Главный синоптик региона Наталия Криворучко в среднем получала 233 тыс. рублей в месяц. Ее заместители зарабатывали меньше: Елена Амасенок около 192 тыс. рублей, Николай Дранкович – 169 тыс. рублей, Олег Титарев – 139 тыс. рублей. Главный бухгалтер организации Светлана Немова получала в среднем более 145 тыс. рублей.
Ранее стали известны зарплаты руководителей Омской филармонии и областной библиотеки имени Пушкина.
·Общество

Стали известны зарплаты руководителя Обь-Иртышского УГМС, а также его замов и главбуха.
Обь-Иртышское УГМС опубликовало информацию о доходах руководителя, его заместителей и бухгалтера учреждения. Данные представлены за прошлый год.
Главный синоптик региона Наталия Криворучко в среднем получала 233 тыс. рублей в месяц. Ее заместители зарабатывали меньше: Елена Амасенок около 192 тыс. рублей, Николай Дранкович – 169 тыс. рублей, Олег Титарев – 139 тыс. рублей. Главный бухгалтер организации Светлана Немова получала в среднем более 145 тыс. рублей.
Ранее стали известны зарплаты руководителей Омской филармонии и областной библиотеки имени Пушкина.