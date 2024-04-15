Опубликованы зарплаты специалистов омских учреждений, подведомственных региональному министерству культуры.

Опубликованы зарплаты специалистов омских учреждений, подведомственных региональному министерству культуры.

Стали известны зарплаты специалистов омских учреждений, подведомственных региональному министерству культуры. Самая большая зарплата оказалась у директора филармонии Ирины Лапшиной – в среднем за прошлый год она получала 365 тыс. рублей в месяц.

Директор библиотеки имени А. С. Пушкина Александр Ремизов зарабатывает 169 тыс. рублей, руководитель областной библиотеки для детей и юношества Ирина Соловьева – 127 тыс. рублей, глава исторического архива Людмила Чекалина – 155 тыс. рублей. Директору Большереченского зоопарка Юлии Сырецкой платят 141 тыс. рублей.

Глава областного центра культуры «Сибиряк» Наталья Лев зарабатывает 188 тыс. рублей, начальник Дома дружбы Наталья Степанова – 140 тыс. рублей, руководитель Дома ветеранов Вячеслав Весна – 100 тыс. рублей.

Самую большую зарплату среди руководителей колледжей культуры получает директор колледжа культуры и искусств Зорина Берковская – 171 тыс. рублей. Глава музыкального училища имени В. Я. Шебалина Олег Неупокоев зарабатывает 142 тыс. рублей, руководитель Центра народного творчества Виктория Багринцева – 135 тыс. рублей, начальник Государственного детского ансамбля Александр Беленя – 104 тыс. рублей, а руководитель экспериментальной детской музыкальной школы Людмила Белецкая – 97 тыс. рублей.