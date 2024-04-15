Опубликованы зарплаты специалистов омских учреждений, подведомственных региональному министерству культуры.
Стали известны зарплаты специалистов омских учреждений, подведомственных региональному министерству культуры. Самая большая зарплата оказалась у директора филармонии Ирины Лапшиной – в среднем за прошлый год она получала 365 тыс. рублей в месяц.
Директор библиотеки имени А. С. Пушкина Александр Ремизов зарабатывает 169 тыс. рублей, руководитель областной библиотеки для детей и юношества Ирина Соловьева – 127 тыс. рублей, глава исторического архива Людмила Чекалина – 155 тыс. рублей. Директору Большереченского зоопарка Юлии Сырецкой платят 141 тыс. рублей.
Глава областного центра культуры «Сибиряк» Наталья Лев зарабатывает 188 тыс. рублей, начальник Дома дружбы Наталья Степанова – 140 тыс. рублей, руководитель Дома ветеранов Вячеслав Весна – 100 тыс. рублей.
Самую большую зарплату среди руководителей колледжей культуры получает директор колледжа культуры и искусств Зорина Берковская – 171 тыс. рублей. Глава музыкального училища имени В. Я. Шебалина Олег Неупокоев зарабатывает 142 тыс. рублей, руководитель Центра народного творчества Виктория Багринцева – 135 тыс. рублей, начальник Государственного детского ансамбля Александр Беленя – 104 тыс. рублей, а руководитель экспериментальной детской музыкальной школы Людмила Белецкая – 97 тыс. рублей.