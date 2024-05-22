Губернатор Виталий Хоценко заинтересовался поврежденными деревьями в Городском саду. Мэру городу Сергею Шелесту дано особое поручение.

Губернатор Виталий Хоценко заинтересовался поврежденными деревьями в Городском саду. Мэру городу Сергею Шелесту дано особое поручение.

Губернатор Виталий Хоценко заинтересовался проблемой, которая возникла при благоустройстве Городского сада в Омске. Вчера, 21 мая, там повредили корневые системы деревьев. Изначально об этом рассказали в социальных сетях неравнодушные омичи.

– Посмотрели благоустройство Городского сада. Обсудили ситуацию с сохранением деревьев. Поставил задачу мэру Омска Сергею Шелесту лично контролировать, – заявил Хоценко.

Шелест отреагировал на повреждение деревьев сразу же. По его словам, оголенные корни лиственниц еще можно спасти. Этим будут заниматься профессионалы.

Отметим, что благоустройство сквера должны завершить в этом году.