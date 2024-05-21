Омск-Информ
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·Общество

Выздоровеют ли деревья, станет понятно примерно через месяц.
Мэр Сергей Шелест побывал в Городском саду, где во время третьего этапа благоустройства пострадали деревья. Лиственницы, на чьи оголенные корни обратили внимание горожане, можно сохранить.
– Сейчас нужно максимально оперативно закрыть оголенные и раненые корни и начать активный полив с применением корнестимулирующих удобрений – производить эти действия систематически, строго следуя рекомендациям профессионалов. К середине июня будет понятно, как чувствуют себя деревья, – рассказал мэр.
Если деревья погибнут, то подрядчик высадит на том же месте новые.
·Общество

Выздоровеют ли деревья, станет понятно примерно через месяц.
Мэр Сергей Шелест побывал в Городском саду, где во время третьего этапа благоустройства пострадали деревья. Лиственницы, на чьи оголенные корни обратили внимание горожане, можно сохранить.
– Сейчас нужно максимально оперативно закрыть оголенные и раненые корни и начать активный полив с применением корнестимулирующих удобрений – производить эти действия систематически, строго следуя рекомендациям профессионалов. К середине июня будет понятно, как чувствуют себя деревья, – рассказал мэр.
Если деревья погибнут, то подрядчик высадит на том же месте новые.