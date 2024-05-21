Омск-Информ
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·Общество

Сергей Шелест лично поедет в сквер, чтобы оценить ситуацию.
Мэр Омска Сергей Шелест отреагировал на повреждение деревьев при благоустройстве территории Городского сада. Он находится в границах проспекта Карла Маркса и улиц Ленина, Короленко, а также Броз Тито.
– Сегодня планирую сам выйти на место и вместе с агрономами и подрядчиком обсудить ситуацию и пути ее исправления, – отметил градоначальник.
Напомним, при благоустройстве сквера подрядчик повредил корневые системы деревьев. Горожане обратили внимание на эту проблему в соцсетях.
·Общество

Сергей Шелест лично поедет в сквер, чтобы оценить ситуацию.
Мэр Омска Сергей Шелест отреагировал на повреждение деревьев при благоустройстве территории Городского сада. Он находится в границах проспекта Карла Маркса и улиц Ленина, Короленко, а также Броз Тито.
– Сегодня планирую сам выйти на место и вместе с агрономами и подрядчиком обсудить ситуацию и пути ее исправления, – отметил градоначальник.
Напомним, при благоустройстве сквера подрядчик повредил корневые системы деревьев. Горожане обратили внимание на эту проблему в соцсетях.