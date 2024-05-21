Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

При демонтаже дорожного покрытия техника повредила корневую систему деревьев.
В Омске продолжается благоустройство Театрального сквера, который находится в границах проспекта Карла Маркса и улиц Ленина, Короленко, а также Броз Тито. Недавно на объекте начали обновлять покрытие пешеходных дорожек.
Однако омичи пожаловались на поврежденные деревья, у которых после демонтажа старого покрытия оказались оголены корневые системы. На некоторых деревьях корни вовсе оказались отрублены.
Горожане просят обратить внимание на проблему и спасти растения.
1086
·Общество

При демонтаже дорожного покрытия техника повредила корневую систему деревьев.
В Омске продолжается благоустройство Театрального сквера, который находится в границах проспекта Карла Маркса и улиц Ленина, Короленко, а также Броз Тито. Недавно на объекте начали обновлять покрытие пешеходных дорожек.
Однако омичи пожаловались на поврежденные деревья, у которых после демонтажа старого покрытия оказались оголены корневые системы. На некоторых деревьях корни вовсе оказались отрублены.
Горожане просят обратить внимание на проблему и спасти растения.
1086