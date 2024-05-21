Омск-Информ
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·Общество

Ограничения действовали в населенном пункте два месяца.
С сегодняшнего дня власти отменили карантин по бешенству в Таре. Он продлился два месяца. Все это время на неблагополучной территории действовал запрет на лечение больных животных, а также другие профилактические меры.
Напомним, в Таре 21 марта бешенством заразилась собака. Это был 11-й очаг в этом году. На сегодняшний день их зарегистрировано уже 15.
·Общество

Ограничения действовали в населенном пункте два месяца.
С сегодняшнего дня власти отменили карантин по бешенству в Таре. Он продлился два месяца. Все это время на неблагополучной территории действовал запрет на лечение больных животных, а также другие профилактические меры.
Напомним, в Таре 21 марта бешенством заразилась собака. Это был 11-й очаг в этом году. На сегодняшний день их зарегистрировано уже 15.