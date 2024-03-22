Омск-Информ
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·Общество

В населенном пункте ввели двухмесячный карантин.
Вчера еще один вирус бешенства выявили в Омской области. Как сообщает Россельхознадзор, в Таре им заразилась собака.
– В связи с заболеванием животного бешенством указанный населенный пункт объявлен неблагополучным, на территории будет введен карантин до 21 мая 2024, – сообщили в ведомстве.
Отметим, что это уже 11-й очаг бешенства в этом году. В 2023 году в регионе было 30 очагов.
·Общество

В населенном пункте ввели двухмесячный карантин.
Вчера еще один вирус бешенства выявили в Омской области. Как сообщает Россельхознадзор, в Таре им заразилась собака.
– В связи с заболеванием животного бешенством указанный населенный пункт объявлен неблагополучным, на территории будет введен карантин до 21 мая 2024, – сообщили в ведомстве.
Отметим, что это уже 11-й очаг бешенства в этом году. В 2023 году в регионе было 30 очагов.