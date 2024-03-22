Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На всякий случай всем прописали курс лечебно-профилактических прививок.
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации по бешенству в Омской области. С начала года в регионе зарегистрировали 10 случаев заболеваний животных.
Последний эпизоотический очаг сформировался на территории личного подсобного хозяйства в селе Голубовка в Седельниковском районе. Туда забежала дикая бешеная лиса. Пять человек подверглись риску заражения, им прописали курс лечебно-профилактических прививок.
В деревне провели дезинфекцию. Животных осмотрели, признаков бешенства не обнаружили. Прививки поставили 172-м домашним и сельскохозяйственным животным. За собакой, которая контактировала с лисой, установили наблюдение на 10 дней.
·Общество

На всякий случай всем прописали курс лечебно-профилактических прививок.
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации по бешенству в Омской области. С начала года в регионе зарегистрировали 10 случаев заболеваний животных.
Последний эпизоотический очаг сформировался на территории личного подсобного хозяйства в селе Голубовка в Седельниковском районе. Туда забежала дикая бешеная лиса. Пять человек подверглись риску заражения, им прописали курс лечебно-профилактических прививок.
В деревне провели дезинфекцию. Животных осмотрели, признаков бешенства не обнаружили. Прививки поставили 172-м домашним и сельскохозяйственным животным. За собакой, которая контактировала с лисой, установили наблюдение на 10 дней.