Омск-Информ
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·Общество

Вирусом заразилась лиса, которая находилась в деревне Голубовке Седельниковского района.
Вчера в Омской области обнаружили животное с бешенством. Вирусом заразилась лиса, которая находилась в деревне Голубовке Седельниковского района.
В настоящее время сотрудники регионального Россельхознадзора проводят необходимые мероприятия для того, чтобы предотвратить распространение вируса.
В этом году в области зафиксировали 10 случаев бешенства. За прошлый год в регионе зафиксировали 30 очагов.
·Общество

Вирусом заразилась лиса, которая находилась в деревне Голубовке Седельниковского района.
Вчера в Омской области обнаружили животное с бешенством. Вирусом заразилась лиса, которая находилась в деревне Голубовке Седельниковского района.
В настоящее время сотрудники регионального Россельхознадзора проводят необходимые мероприятия для того, чтобы предотвратить распространение вируса.
В этом году в области зафиксировали 10 случаев бешенства. За прошлый год в регионе зафиксировали 30 очагов.