Согласно генеральному плану города до 2040 года планируется строительство трех мостов через Иртыш и одного моста через Омь.

Согласно генеральному плану города до 2040 года планируется строительство трех мостов через Иртыш и одного моста через Омь.

В Омске планируется строительство еще четырех мостов, три из которых будут через Иртыш. Важные инфраструктурные объекты предусмотрены генеральным планом развития Омска до 2040 года.

Один из планируемых мостов свяжет улицу Доковскую в Нефтяниках и улицу Багнюка в поселке Солнечный. Второй – улицу Граничную в Старом Кировске и улицу Труда в Ленинском округе. По мосту планируется пустить трамвай. Третий мост через Иртыш войдет в состав окружной дороги «Северный обход Омска» и будет располагаться севернее микрорайона Новоалександровский.

Что касается моста через Омь, то в генплане указано, что планируют строить в створе Окружной дороги. Ранее сообщалось, что этот мостовой переход соединит Амурский поселок с улицей 10 лет Октября через улицу Раздольную и Окружную дорогу. Мост будет платным.