Омск-Информ
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·Происшествия

Улицу Нефтезаводскую залило водой. Это мешает проезду.
Из-за дождя в Омске временно прекратили движение троллейбусов по затопленной улице Нефтезаводской от Энтузиастов до остановки «ОНПЗ». Маршруты № 4 и 67 сократили. Конечной будет остановка «Поселок Ермак».
– В настоящее время на участке работают аварийные бригады УДХБ, выполняющие работы по откачке воды. Ведется непрерывный мониторинг ситуации специалистами МП «Электрический транспорт», – сообщили в департаменте транспорта.
Когда полностью восстановят движение троллейбусов, пока не сообщается.
Напомним, на этой неделе из-за капремонта пути вновь сократят маршруты трамваев № 1, 4 и 7.
·Происшествия

Улицу Нефтезаводскую залило водой. Это мешает проезду.
Из-за дождя в Омске временно прекратили движение троллейбусов по затопленной улице Нефтезаводской от Энтузиастов до остановки «ОНПЗ». Маршруты № 4 и 67 сократили. Конечной будет остановка «Поселок Ермак».
– В настоящее время на участке работают аварийные бригады УДХБ, выполняющие работы по откачке воды. Ведется непрерывный мониторинг ситуации специалистами МП «Электрический транспорт», – сообщили в департаменте транспорта.
Когда полностью восстановят движение троллейбусов, пока не сообщается.
Напомним, на этой неделе из-за капремонта пути вновь сократят маршруты трамваев № 1, 4 и 7.