Омск-Информ
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·Общество

Транспорт не будет ездить в Амурский поселок два вечера и два утра.
На этой неделе в Омске вновь сократят маршруты трамваев № 1, 4, 7. Из-за капитального ремонта пути на улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной транспорт в направлении Амурского поселка будет ходить только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Время ограничений:  
  • с 20:30 21 мая до 05:30 22 мая; 
  • с 20:30 23 мая до 05:30 24 мая.
·Общество

Транспорт не будет ездить в Амурский поселок два вечера и два утра.
На этой неделе в Омске вновь сократят маршруты трамваев № 1, 4, 7. Из-за капитального ремонта пути на улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной транспорт в направлении Амурского поселка будет ходить только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Время ограничений:  
  • с 20:30 21 мая до 05:30 22 мая; 
  • с 20:30 23 мая до 05:30 24 мая.