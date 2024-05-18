Омск-Информ
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·Общество

Дети поедут в лагеря на летний отдых. Ребят уже ждут в Новосибирской области и Татарстане.

Детей из затопленных населенных пунктов в Омской области отправят на летний отдых в оздоровительные лагеря в соседние регионы. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, ребят уже ждут в Новосибирской области и Татарстане.

– Обсуждаем это также с главами других сибирских регионов. Благодарю своих коллег-губернаторов за помощь. Отдельное спасибо за поддержку полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву. Также благодарю раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за грузы с помощью, которые поступают от жителей региона нашим северным территориям, – добавил Хоценко.

Отметим, что для пострадавших от паводка открыли единую горячую линию.

·Общество

Дети поедут в лагеря на летний отдых. Ребят уже ждут в Новосибирской области и Татарстане.

Детей из затопленных населенных пунктов в Омской области отправят на летний отдых в оздоровительные лагеря в соседние регионы. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, ребят уже ждут в Новосибирской области и Татарстане.

– Обсуждаем это также с главами других сибирских регионов. Благодарю своих коллег-губернаторов за помощь. Отдельное спасибо за поддержку полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву. Также благодарю раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за грузы с помощью, которые поступают от жителей региона нашим северным территориям, – добавил Хоценко.

Отметим, что для пострадавших от паводка открыли единую горячую линию.