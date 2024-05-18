Омск-Информ
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·Общество

Номер горячей линии един – 122. Операторы работают в круглосуточном режиме.

В Омской области для жителей пострадавших от паводка территорий ввели единый номер горячей линии – 122. Операторы уже работают круглосуточно. После нажатия кнопки 4 звонок переведут на соответствующего специалиста.

Операторы смогут ответить на вопросы, касающиеся выплат, пунктов временного размещения, восстановления утерянных документов и гуманитарной помощи. 

·Общество

Номер горячей линии един – 122. Операторы работают в круглосуточном режиме.

В Омской области для жителей пострадавших от паводка территорий ввели единый номер горячей линии – 122. Операторы уже работают круглосуточно. После нажатия кнопки 4 звонок переведут на соответствующего специалиста.

Операторы смогут ответить на вопросы, касающиеся выплат, пунктов временного размещения, восстановления утерянных документов и гуманитарной помощи. 