Омск-Информ
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·Общество

Жаркую погоду синоптики прогнозируют лишь через неделю. Однако после ожидается очередное похолодание.

Стало известно, когда в Омскую область придет жаркая погода. Так, по данным синоптиков, теплеть в регионе начнет со следующей недели.

С 22 по 25 мая омичам пообещали до +23 градусов. В следующие выходные воздух прогреется до +25 градусов. В понедельник, 27 мая, столбик термометра поднимется до +28 градусов. Однако к концу мая снова станет холодать. Днем температура воздуха понизится до +16 градусов.

Отметим, что 26 мая на севере области синоптики прогнозируют снегопад.

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·Общество

Жаркую погоду синоптики прогнозируют лишь через неделю. Однако после ожидается очередное похолодание.

Стало известно, когда в Омскую область придет жаркая погода. Так, по данным синоптиков, теплеть в регионе начнет со следующей недели.

С 22 по 25 мая омичам пообещали до +23 градусов. В следующие выходные воздух прогреется до +25 градусов. В понедельник, 27 мая, столбик термометра поднимется до +28 градусов. Однако к концу мая снова станет холодать. Днем температура воздуха понизится до +16 градусов.

Отметим, что 26 мая на севере области синоптики прогнозируют снегопад.

1217