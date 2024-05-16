На севере области, который страдает от паводка, в конце следующей недели может пойти снег.

На севере области, который страдает от паводка, в конце следующей недели может пойти снег.

Май в Омской области продолжает удивлять жителей своими капризами. По данным сервиса «Вентускай.ком», 26 мая регион ожидает метеокульбит в виде снежного шквала. Снегопад накроет в основном Тарский район и частично соседние с ним территории. В этой зоне непогоды температура воздуха опустится до +2°C, что создаст по-настоящему зимнюю атмосферу.

А что же в Омске? Жителям города повезет немного больше: здесь будет теплее, до +7°C. Однако и им не избежать осадков - прогнозируются дожди и туманы.

А к концу текущей недели Обь-Иртышское УГМС обещает умеренно теплую погоду с дневной температурой +11°C +16°C в четверг, которая к субботе, 18 мая, повысится до +18°C +23°C.