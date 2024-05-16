Омск-Информ
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·Общество

Часть из них отправили на участок «Омской областной газовой компании», другую часть – на районную АЗС.
В Усть-Ишим привезли партию газовых баллонов, в настоящее время их количество достигает 80 штук. Об этом рассказал глава регионального Минэнерго Владимир Шнипко. Часть баллонов отправили на участок «Омской областной газовой компании», другую часть – на районную АЗС.
Кроме того, в район поступило 300 литров бутилированной воды.
– Про подстанцию: целостность дамбы на данный момент сохраняется. Большой командой переместили за день еще около 200 тонн грунта, – нарастили насыпь еще на 40 см. Продолжаем круглосуточную работу на месте, – отметил Шнипко.
Напомним, сегодня в одно из затопленных сел Усть-Ишимского района привезут сено и другие корма для животных, а также продукты.
·Общество

Часть из них отправили на участок «Омской областной газовой компании», другую часть – на районную АЗС.
В Усть-Ишим привезли партию газовых баллонов, в настоящее время их количество достигает 80 штук. Об этом рассказал глава регионального Минэнерго Владимир Шнипко. Часть баллонов отправили на участок «Омской областной газовой компании», другую часть – на районную АЗС.
Кроме того, в район поступило 300 литров бутилированной воды.
– Про подстанцию: целостность дамбы на данный момент сохраняется. Большой командой переместили за день еще около 200 тонн грунта, – нарастили насыпь еще на 40 см. Продолжаем круглосуточную работу на месте, – отметил Шнипко.
Напомним, сегодня в одно из затопленных сел Усть-Ишимского района привезут сено и другие корма для животных, а также продукты.