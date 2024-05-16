Уже в 6 часов утра началась загрузка сена. В это село может пройти только специальное плавающее средство.

Уже в 6 часов утра началась загрузка сена. В это село может пройти только специальное плавающее средство.

Сегодня с раннего утра началась загрузка сена и других кормов для животных, а также продуктов, которые повезут в одно из затопленных сел Усть-Ишимского района. Соответствующее видео, снятое в 6 часов утра, выложил министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа.

- Идет загрузка плавательного транспортного средства для отправки кормов в одно из дальних сел Усть-Ишимского района, где сегодня никакой транспорт не пройдет. И только на таком плавающем средстве можно доставить туда концентрированные корма, сено. Будут доставлены продукты питание, вода. Все, что необходимо жителям этого поселения, - сообщил Дрофа.

Накануне сообщалось, что в Усть-Ишимском районе затоплено уже более 500 домов.