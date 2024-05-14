Важнейший инфраструктурный объект появится к концу 2028 года. Работа уже началась.

Важнейший инфраструктурный объект появится к концу 2028 года. Работа уже началась.

На сегодняшней встрече с членами бизнес-объединений Омской области губернатор Виталий Хоценко сообщил о ходе работ над проектом строительства международного аэропорта Омск-Федоровка. По словам главы региона, строительство будут вести две компании, аэропорт сдадут к концу 2028 года.

– Компания, занимающаяся строительством аэропорта, зарегистрирована: работа идет, – цитирует Хоценко портал om1.ru. – У компании «Аэропорты России» есть опыт по строительству аэропортов с нуля, буквально в чистом поле – так были построены аэропорты в Саратове и Ростове, аэропорт Платов. Все остальные проекты, реализованные за последнее время, – это реконструкции уже готовых аэропортов. У нас полностью новый проект.

При этом все постройки, ранее возведенные на территории аэропорта, будут снесены и утилизированы.

В конце марта были подведены итоги голосования за дизайн-проекты нового аэропорта Омск-Федоровка. В нем приняли участие более 113 тысяч человек. Большинство голосов (38 %) было отдано проекту студии «ХВОЯ».

Спустя три недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Омская область без проведения конкурса может подписать концессионное соглашение с ООО «Омскаэроинвест» на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию аэропорта Омск-Федоровка. Сейчас областные власти ведут работу над подготовкой этого соглашения. Его планируется заключить до конца текущего года.