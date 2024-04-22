Омск-Информ
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·Общество

Документ, подписанный премьер-министром России, позволяет Омской области подписать договор с концессионером и начать реализацию амбициозного проекта.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, который может стать отправной точкой строительства аэропорта Омск-Федоровка. Этой новостью поделился губернатор Виталий Хоценко:

– Делюсь отличной новостью. Подписано распоряжение Правительства России, которое позволяет начать реализацию проекта нового аэропорта Омск-Федоровка. Работаем!

Согласно документу Омская область без проведения конкурса может подписать концессионное соглашение с ООО « Омскаэроинвест» на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию аэропорта Омск-Федоровка.

·Общество

Документ, подписанный премьер-министром России, позволяет Омской области подписать договор с концессионером и начать реализацию амбициозного проекта.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, который может стать отправной точкой строительства аэропорта Омск-Федоровка. Этой новостью поделился губернатор Виталий Хоценко:

– Делюсь отличной новостью. Подписано распоряжение Правительства России, которое позволяет начать реализацию проекта нового аэропорта Омск-Федоровка. Работаем!

Согласно документу Омская область без проведения конкурса может подписать концессионное соглашение с ООО « Омскаэроинвест» на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию аэропорта Омск-Федоровка.