Концессионное соглашение с компанией «Омскаэроинвест» планируется заключить до конца года. После этого приступят к проектированию и возведению воздушной гавани.

Концессионное соглашение с компанией «Омскаэроинвест» планируется заключить до конца года. После этого приступят к проектированию и возведению воздушной гавани.

РИА «Омск-информ» стали известны подробности строительства аэропорта Омск-Федоровка. Ранее сообщалось, что 19 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение № 980-р, которое позволяет правительству Омской области подписать концессионное соглашение с инвестором проекта, компанией «Омскаэроинвест». В ответ на запрос «Омск-информа» в пресс-службе вице-губернатора Динара Курманова, курирующего инфраструктурный блок, пояснили, что сейчас предстоит подготовить распоряжение о заключении концессионного соглашения.

– Дальнейшим действием после принятия распоряжения № 980-р в соответствии с планом мероприятий является подготовка, прохождение установленной законодательством процедуры согласования и принятие распоряжения правительства Омской области о заключении концессионного соглашения, – сообщили «Омск-информу» в пресс-службе вице-губернатора.

После этого произойдет заключение соглашения, и начнется проектирование, которое является начальным этапом строительства аэропорта.

– Концессионное соглашение будет подписано до конца текущего года, – добавили в облправительстве.

Согласно открытым данным, компания «Омскаэроинвест» зарегистрирована в Екатеринбурге в мае 2023 года. Ее учредитель – АО «Аэропорт Кольцово», входящее в структуру фирмы «Аэропорты регионов» миллиардера Виктора Вексельберга. В реализацию проекта «Омск-Федоровка» инвестор намерен вложить 42 млрд рублей. Новый аэропорт по проекту архитектурного бюро «ХВОЯ» с входной группой в виде гигантских арок построят за 5 лет.