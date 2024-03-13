Авторы концепции вдохновились тарскими и тобольскими воротами. Теперь они хотят сделать в аэропорту Омск-Федоровка воздушные ворота.
На областном архитектурно-градостроительном совете представили третий проект нового аэропорта Омск-Федоровка. Сделало это архитектурное бюро «Хвоя». Авторы концепции хотят, чтобы аэропорт стал порталом между миром неба и миром земли. По словам представителя организации Георгия Снежкина, они вдохновились тарскими и тобольскими воротами, которые стали для них символами. В новой воздушной гавани предлагают сделать воздушные ворота – пассажирский терминал, который объединится с грузовым и железнодорожным терминалами.
– Идея – максимальная прозрачность и визуальная легкость. Отказ от стандартной схемы планирования аэровокзала, – заявил Снежкин.
Отметим, что ранее уже были представлены две концепции – «Танец ветра» и «Ледяная крепость».