А рядом с Омск-Федоровкой хотят построить бассейны, превращающиеся в катки.

А рядом с Омск-Федоровкой хотят построить бассейны, превращающиеся в катки.

На областном архитектурно-градостроительном совете начали представлять проекты нового аэропорта.

Первая концепция называется «Танец ветра» от компании IND. Представители компании Максим Идиатулин и Наталья Сидорова отметили, что авторы вдохновлялись природой региона. На крыше здания они хотят установить солнечные панели.

Участники архитектурно-градостроительного совета отметили очень красивый и воздушный вид, но заметили, что стоимость строительства такого объекта превысит рамки выделенных средств.

Вторую концепцию представила компания Nefa. Проект называется «Ледяная крепость». Архитекторы предлагают использовать площадь перед аэропортом. Летом там хотят разместить бассейны, которые зимой превратятся в катки. Изюминка концепции – огромные буквы ОМСК со стороны города. В интерьере планируют использовать воду.

Губернатору Виталию Хоценко показалось, что размер входной группы в этом проекте сильно мал.

Всего на сегодняшнем заседании будет представлено 7 проектов.