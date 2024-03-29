Омск-Информ
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·Общество

В голосовании приняли участие более 113 тысяч человек. 
В Омске подвели итоги голосования за дизайн-проекты нового аэропорта «Омск-Федоровка». Омичи могли выбрать понравившийся дизайн в телеграм-канале губернатора Виталия Хоценко.
В голосовании приняли участие более 113 тысяч человек. Большинство голосов (38 %) было отдано проекту студии «ХВОЯ». Именно он стал победителем голосования. На втором месте с 37 % оказался проект «Студия 44».
- В народном голосовании по выбору дизайн-проектов нового аэропорта «Омск-Федоровка» победила концепция, которую представили специалисты архитектурного бюро «ХВОЯ». Спасибо архитектурным бюро и всем, кто принимал участие голосовании! - отметил губернаторВиталий Хоценко.
Подробнее о проекте можно прочитать в нашем материале.
·Общество

В голосовании приняли участие более 113 тысяч человек. 
В Омске подвели итоги голосования за дизайн-проекты нового аэропорта «Омск-Федоровка». Омичи могли выбрать понравившийся дизайн в телеграм-канале губернатора Виталия Хоценко.
В голосовании приняли участие более 113 тысяч человек. Большинство голосов (38 %) было отдано проекту студии «ХВОЯ». Именно он стал победителем голосования. На втором месте с 37 % оказался проект «Студия 44».
- В народном голосовании по выбору дизайн-проектов нового аэропорта «Омск-Федоровка» победила концепция, которую представили специалисты архитектурного бюро «ХВОЯ». Спасибо архитектурным бюро и всем, кто принимал участие голосовании! - отметил губернаторВиталий Хоценко.
Подробнее о проекте можно прочитать в нашем материале.